Бур Makita P-29365 (SDS-4Plus, 8х210/150 мм)

Описание товара:

Бур Makita P-29365 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.

Преимущества и особенности:

4х-канавочная спираль;

Сниженная вибрация;

Точное сверление;

Быстрое сверление;

Оптимальный отвод отходов;

Продолжительный срок службы.

Комплектация: