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Бур Metabo sds+ 12*260 626193000
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo sds+ 12*260 626193000
    Арт. 9016589328
    Бур Metabo sds+ 12*260 626193000

      Бур Metabo sds+ 12*260 626193000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589328

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      По армированному бетону
      		Нет
      Диаметр, мм
      		12
      Общая длина, мм
      		260
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур classic Metabo 626193000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus

        Преимущества

        • Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны
        • Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии
        • Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня