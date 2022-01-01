Бур Metabo sds+ 12*260 626193000
Арт. 9016589328
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Диаметр, мм
|12
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Общая длина, мм
|260
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
- Бур classic Metabo 626193000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus
Преимущества
- Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны
- Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии
- Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня