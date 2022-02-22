Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
Арт. 9016589329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|310x14
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Metabo 626198000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.
Преимущества
- Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны
- Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии