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Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
    Арт. 9016589329
    5.0
    2
    Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
    Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
      Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм
      Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм

      Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589329
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		310x14
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Metabo 626198000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.

        Преимущества

        • Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны
        • Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии