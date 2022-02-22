Бур Metabo 626198000, SDS-Plus, 14x310/250 мм

Преимущества

Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны

Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии

Бур Metabo 626198000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.