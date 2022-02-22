Бур Metabo 626174000, SDS-Plus, 6x110/50 мм

Преимущества

Бур SDS-Plus с высококачественным твердосплавным острием

Динамичная долотообразная сверлильная головка

Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения

Хорошая производительность сверления при высокой долговечности

Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня

Бур Metabo 626174000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны. Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.