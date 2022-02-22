Бур Metabo 626174000, SDS-Plus, 6x110/50 мм
Арт. 9016589331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|110x6
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Metabo 626174000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны. Стержень бура имеет динамическое усиление, благодаря этому осуществляется максимальная передача энергии. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.
Преимущества
- Бур SDS-Plus с высококачественным твердосплавным острием
- Динамичная долотообразная сверлильная головка
- Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения
- Хорошая производительность сверления при высокой долговечности
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня