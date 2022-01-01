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Бур Metabo (SDS-Plus, 6х150х210 мм) 626176000
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Metabo (SDS-Plus, 6х150х210 мм) 626176000
    Арт. 9016589333
    Бур Metabo (SDS-Plus, 6х150х210 мм) 626176000

      Бур Metabo (SDS-Plus, 6х150х210 мм) 626176000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589333

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Габариты, мм
      		6x150x210
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		камень
      Устройство
      		Стандарт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур classic Metabo 626176000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus. 

        Особенности и преимущества:

        • Бур SDS-plus с высококачественным твердосплавным острием.
        • Динамичная долотообразная сверлильная головка.
        • Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения.
        • Хорошая производительность сверления при высокой долговечности.
        • Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня.