Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
Арт. 9016589334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Metabo 626182000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus.
Преимущества
- Бур SDS-plus с высококачественным твердосплавным острием
- Динамичная долотообразная сверлильная головка
- Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения
- Хорошая производительность сверления при высокой долговечности
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня