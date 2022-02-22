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Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
    Арт. 9016589334
    5.0
    2
    Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
    Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
      Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм
      Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм

      Бур Metabo 626182000, SDS-Plus, 8x100х160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		160x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Metabo 626182000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-plus. 

        Преимущества

        • Бур SDS-plus с высококачественным твердосплавным острием
        • Динамичная долотообразная сверлильная головка
        • Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения
        • Хорошая производительность сверления при высокой долговечности
        • Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня