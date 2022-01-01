Бур EDGE by PATRIOT 812010004 (SDS-Plus 6x210 мм)
Арт. 9016589521
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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По армированному бетону
|Нет
Описание товара:Бур EDGE by PATRIOT 812010004 используется в перфораторах с типом крепления SDS-Plus для сверления отверстий в бетоне и кирпичной кладке.
Преимущества и особенности:
- Особая конструкция канавок обеспечивает быстрый отвод шлама из рабочей зоны;
- Оснастка изготовлена из прокатного прутка и оснащена твердосплавной пластиной.
Комплектация:
- Бур EDGE by PATRIOT 812010004 – 1 шт.