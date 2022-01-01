Бур по бетону Практика Эксперт 776-126, X-Tип, SDS-plus, 28х400/460 мм
Арт. О00000024109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|460x28
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Х-тип серия Эксперт ПРАКТИКА 776-126 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus.
Преимущества
- Применяется для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне.
- Цельная Х-образная твердосплавная напайка образует четыре отдельные спирали в теле бура, что снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру. Тело бура обладает большей жесткостью, что минимизирует колебания во время бурения и улучшает точность выполняемого отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора.
- Четыре отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность.
- Бур оптимален для профессионального применения.