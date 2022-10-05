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Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм
Арт. О00000024110
- Персональная скидка
Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм
Арт. О00000024110
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|4
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Габариты, мм
|545x30
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
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- Бур Х-тип серия Эксперт ПРАКТИКА 776-133 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus.
Преимущества
- Применяется для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне
- Цельная Х-образная твердосплавная напайка образует четыре отдельные спирали в теле бура, что снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру. Тело бура обладает большей жесткостью, что минимизирует колебания во время бурения и улучшает точность выполняемого отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора
- Четыре отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность
- Бур оптимален для профессионального применения