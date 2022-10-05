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Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм
5.0
1
1 730 ₽
2 625 ₽
Буры SDS-Plus
  • Персональная скидка
Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм
Арт. О00000024110
5.0
1
Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм
  • Персональная скидка

Бур по бетону Практика Эксперт 776-133, X-Tип, SDS-plus, 30х400/460 мм

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  • -895 ₽
1 730 ₽
2 625 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000024110
5.0
1

Характеристики

Производитель
Практика
Количество граней
4
Габариты, мм
545x30
Количество предметов, шт
1
Назначение
бетон, кирпич, камень
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -895 ₽
1 730 ₽
2 625 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бур Х-тип серия Эксперт ПРАКТИКА 776-133 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus.

    Преимущества

    • Применяется для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне
    • Цельная Х-образная твердосплавная напайка образует четыре отдельные спирали в теле бура, что снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру. Тело бура обладает большей жесткостью, что минимизирует колебания во время бурения и улучшает точность выполняемого отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора
    • Четыре отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность
    • Бур оптимален для профессионального применения