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Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
760 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
    Арт. О00000024026
    Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
    Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
    Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
      Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
      Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм
      Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм

      Бур по бетону Практика Профи 031-839 SDS-plus, 10х750/800 мм

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024026

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		800x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ПРАКТИКА 10х750/800 мм, серия "Профи" 031-839 для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-plus.

        Преимущества

        • Буры с широкой одинарной спиралью А-тип позволяют более быстро выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
        • Благодаря широкой одинарной спирали А-тип ударная нагрузка равномерно распределяется на тело бура, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы