Бур по бетону Практика Профи 033-611 SDS-plus, 6х150/210 мм
Арт. О00000024005
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|210x6
|
Количество предметов, шт
|1
- Бур ПРАКТИКА 6х150/210 мм, серия "Профи" 033-611 для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-plus.
Преимущества
- Буры с широкой одинарной спиралью А-тип позволяют более быстро выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
- Благодаря широкой одинарной спирали А-тип ударная нагрузка равномерно распределяется на тело бура, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы