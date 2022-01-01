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Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм
125 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм
    Арт. О00000024012
    Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм
    Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм
      Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм
      Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм

      Бур по бетону Практика Профи 033-635 SDS-plus, 8х100/160 мм

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024012

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ПРАКТИКА 8х100/160 мм, серия "Профи" 033-635 для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-plus.

        Преимущества

        • Буры с широкой одинарной спиралью А-тип позволяют более быстро выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
        • Благодаря широкой одинарной спирали А-тип ударная нагрузка равномерно распределяется на тело бура, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы