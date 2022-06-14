Бур по плитке Dremel Trio 2.615.T56.2JA
Арт. X1319051709
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Назначение
|плитка
|
Упаковка
|упаковка с подвесом
- Бур — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах — в бетоне, камне, кирпиче. В быту и строительстве является основным видом оснастки для перфоратора. Существует несколько конструкций хвостовика бура. Наиболее распространены стандарты SDS+ и SDS-max, которые отличаются диаметром хвостовика, а также количеством и размерами выемок, передающих вращающий момент и обеспечивающих фиксацию бура в патроне перфоратора.
Преимущества
- Бур для керамики режет настенную керамическую плитку, цементные панели и штукатурку