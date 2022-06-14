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Бур по плитке Dremel Trio 2.615.T56.2JA
5.0
3
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур по плитке Dremel Trio 2.615.T56.2JA
    Арт. X1319051709
    5.0
    3
    Бур по плитке Dremel Trio 2.615.T56.2JA

      Бур по плитке Dremel Trio 2.615.T56.2JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051709
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Назначение
      		плитка
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах — в бетоне, камне, кирпиче. В быту и строительстве является основным видом оснастки для перфоратора. Существует несколько конструкций хвостовика бура. Наиболее распространены стандарты SDS+ и SDS-max, которые отличаются диаметром хвостовика, а также количеством и размерами выемок, передающих вращающий момент и обеспечивающих фиксацию бура в патроне перфоратора.

        Преимущества

        • Бур для керамики режет настенную керамическую плитку, цементные панели и штукатурку