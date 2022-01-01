Бур PRORAB 2401 (SDS-Plus, 3x85/35 мм)
Арт. 9016738
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|85x3x3
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение
|бетон, кирпич, камень
|
Упаковка
|упаковка с подвесом
Описание товара:
Бур PRORAB 2401 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.
Преимущества и особенности:
- Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам;
- Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента;
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации.
Комплектация:
- Бур PRORAB 2401 – 1 шт.