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Бур PRORAB 2464 SDS+ 18*260
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Буры SDS-Plus
    Бур PRORAB 2464 SDS+ 18*260
    Арт. 9016761
    Бур PRORAB 2464 SDS+ 18*260

      Бур PRORAB 2464 SDS+ 18*260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016761

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      По армированному бетону
      		Нет
      Диаметр, мм
      		18
      Рабочая длина, мм
      		210
      Общая длина, мм
      		260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур SDS plus PRORAB 2464 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов.

        Преимущества

        • Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
        • Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
        • Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации
        • Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus