Бур PRORAB 2464 SDS+ 18*260
Арт. 9016761
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Диаметр, мм
|18
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Рабочая длина, мм
|210
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Общая длина, мм
|260
- Бур SDS plus PRORAB 2464 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов.
Преимущества
- Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
- Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации
- Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus