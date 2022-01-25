Бур Prorab 2474 SDS-Plus, 20x260/210 мм

Преимущества

Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам

Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента

Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации

Бур PRORAB 2474 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.