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Бур Prorab 2496 SDS-Plus, 24x500/450 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Prorab 2496 SDS-Plus, 24x500/450 мм
    Арт. 9016770
    5.0
    2
    Бур Prorab 2496 SDS-Plus, 24x500/450 мм

      Бур Prorab 2496 SDS-Plus, 24x500/450 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016770
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x24
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур PRORAB 2496 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.

        Преимущества

        • Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
        • Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
        • Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации