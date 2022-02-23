Бур Prorab 34316 (SDS-Max, 35x1000/880 мм)
Арт. 9016732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
- Бур PRORAB 34316 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Max
Преимущества
- Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
- Шнековая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием и режущими кромками, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации