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Бур Prorab 34316 (SDS-Max, 35x1000/880 мм)
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Max
    Бур Prorab 34316 (SDS-Max, 35x1000/880 мм)
    Арт. 9016732
    5.0
    2
    Бур Prorab 34316 (SDS-Max, 35x1000/880 мм)

      Бур Prorab 34316 (SDS-Max, 35x1000/880 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016732
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур PRORAB 34316 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Max

        Преимущества

        • Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам
        • Шнековая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
        • Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием и режущими кромками, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации