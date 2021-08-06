Бур садовый с насадками, 2 м
Арт. О00000026369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|200
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Общая длина, мм
|2000
- Предназначен для вырезания скважин и лунок. Т-образная рукоятка снижает силовые нагрузки. Резьбовое соединение тела и рукоятки позволяет наращивать длину инструмента.
Преимущества
- Диаметр скважин от 150 до 200 мм
- Порошковая окраска имеет определенный цвет для каждого вида изделий
- Специальный профиль ножей, правильно подобранный угол их наклона позволяет бурить скважины быстро и без усилий
- Время бурения 1м скважины составляет 5-8мин