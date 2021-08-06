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Бур садовый с насадками, 2 м
2.0
1
780 ₽
Садовые ручные буры
    Бур садовый с насадками, 2 м
    Арт. О00000026369
    2.0
    1
    Бур садовый с насадками, 2 м

      Бур садовый с насадками, 2 м

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026369
      2.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		200
      Общая длина, мм
      		2000
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначен для вырезания скважин и лунок. Т-образная рукоятка снижает силовые нагрузки. Резьбовое соединение тела и рукоятки позволяет наращивать длину инструмента.

        Преимущества

        • Диаметр скважин от 150 до 200 мм
        • Порошковая окраска имеет определенный цвет для каждого вида изделий
        • Специальный профиль ножей, правильно подобранный угол их наклона позволяет бурить скважины быстро и без усилий
        • Время бурения 1м скважины составляет 5-8мин