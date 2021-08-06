Бур садовый с насадками, 2 м

Преимущества

Диаметр скважин от 150 до 200 мм

Порошковая окраска имеет определенный цвет для каждого вида изделий

Специальный профиль ножей, правильно подобранный угол их наклона позволяет бурить скважины быстро и без усилий

Время бурения 1м скважины составляет 5-8мин

Предназначен для вырезания скважин и лунок. Т-образная рукоятка снижает силовые нагрузки. Резьбовое соединение тела и рукоятки позволяет наращивать длину инструмента.