Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
Арт. 9016589498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|450x16
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Количество предметов, шт
|1
- Бур STANLEY STA54127-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.
Преимущества
- Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии
- Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы
- Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности