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Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
    Арт. 9016589498
    5.0
    2
    Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
    Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
      Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм
      Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм

      Бур Stanley STA54127-QZ SDS-Plus, 16x450/400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589498
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		450x16
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур STANLEY STA54127-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.

        Преимущества

        • Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии
        • Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы
        • Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности