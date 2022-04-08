Бур Stanley STA54137-QZ SDS-Plus, 20x450/400 мм
Арт. 9016589462
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|2
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Габариты, мм
|450x20
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
- Бур STANLEY STA54137-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.
Преимущества
- Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии
- Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы
- Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности