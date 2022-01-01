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Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
    Арт. 9016589489
    Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
    Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
      Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
      Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)

      Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589489

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур STANLEY STA54067-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.

        Преимущества и особенности:

        • Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии;
        • Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы;
        • Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности.

        Комплектация:

        • Бур STANLEY STA54067-QZ – 1 шт.