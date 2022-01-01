Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)
Арт. 9016589489
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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По армированному бетону
|Да
Описание товара:
Бур STANLEY STA54067-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.
Преимущества и особенности:
- Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии;
- Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы;
- Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности.
Комплектация:
- Бур STANLEY STA54067-QZ – 1 шт.