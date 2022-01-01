Бур STANLEY STA54067-QZ (SDS-Plus, 12x200/150 мм)

Описание товара:

Бур STANLEY STA54067-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.

Преимущества и особенности:

Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии;

Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы;

Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности.

Комплектация: