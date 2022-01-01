Бурмашина HUSQVARNA DSM160A 1.6 кВт, 9651575-02

Бурмашина Husqvarna(Хускварна) DMS 160 A 9651575-02 - это устройство, сконструированное для выполнения отверстий в полах, стенах, потолках, выполненных из различных материалов. Диаметр отверстий достигает 120 миллиметров. Основание устройства оснащено пазом под анкер - для закрепления машины в рыхлых материалах.Технические характеристики:Мощность 1.6 кВт Напряжение 230/110 В Сила тока 6 А Диаметр сверления 120 мм Мах диаметр сверления 120 мм Частота вращения на холостом ходу 1100 об/мин Число скоростей 1 Габариты высота - 840 мм Вес 10.5 кг