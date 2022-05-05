Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411

Купить бутылку для топливной смеси STIHL будет полезно всем владельцам инструментов, генераторов электричества, а также оборудования, которые работают от топливных смесей из масла и бензина в пропорциях один к двадцати пяти или один к пятидесяти. Бутылка для смеси STIHL 1 литр удобна тем, что обладает мерной шкалой не только на самой таре, но и на крышке, поэтому смешение легко и просто производить в одной емкости. Горлышко бутылки достаточно узкое, что снижает возможность потерь топливной жидкости. Крышка закрывается плотно, не давая смеси протекать при транспортировке. Несмотря на литровый объем, STIHL 00008819411 не имеет большого веса, что позволяет носить ее под рукой, и достаточно прочная, поэтому подойдет для хранения в сараях, мастерских и кладовых для садового инвентаря.

Преимущества бутылки для смеси STIHL:

Легкая;

Устойчивая к внешним условиям;

Имеет удобные шкалы на крышке и таре;

Идеальна для стандартных пропорций смеси;

Не протекает;

Долго хранит топливо.

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