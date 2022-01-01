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Быстросъемное соединение с внешней резьбовой частью Jonnesway, 3/8"/ ЕВРО / "мама", GM-03AM
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Фитинги
    Быстросъемное соединение с внешней резьбовой частью Jonnesway, 3/8"/ ЕВРО / "мама", GM-03AM
    Арт. jonnesway_6463
    Быстросъемное соединение с внешней резьбовой частью Jonnesway, 3/8"/ ЕВРО / "мама", GM-03AM

      Быстросъемное соединение с внешней резьбовой частью Jonnesway, 3/8"/ ЕВРО / "мама", GM-03AM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6463

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Тип резьбы
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали. Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали. Существует множество типов быстросъемных соединений, но наиболее популярными и востребованными считаются, так называемые, «европейский» или «немецкий» тип и «японский», известным производителем которого является японская фирма SMC. По своему назначению один тип от другого никак не отличается. Есть лишь разница в форме запорного конуса штуцера, что исключает возможность совместного использования одного типа с другим.