Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм

Преимущества

В оснастку устанавливаются инструменты и сверла диаметром в диапазоне 3-16 мм, обеспечивающие высокую точность обработки

Оснастка имеет зажимной механизм и посадку на конус В16, используемый в шпинделе станков

В процессе эксплуатации патрона допускается радиальное биение 0,35 мм

Быстрозажимной патрон JET 16 мм/В16 точностью 0,35 мм представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для выполнения сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано для быстрой, надежной и жесткой фиксации режущих инструментов, сверл с цилиндрической хвостовой частью.