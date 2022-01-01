Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
    Арт. jet_910
    Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
    Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
      Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
      Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм

      Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_910

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.894
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной патрон JET 16 мм/В16 точностью 0,35 мм представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для выполнения сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано для быстрой, надежной и жесткой фиксации режущих инструментов, сверл с цилиндрической хвостовой частью.

        Преимущества

        • В оснастку устанавливаются инструменты и сверла диаметром в диапазоне 3-16 мм, обеспечивающие высокую точность обработки
        • Оснастка имеет зажимной механизм и посадку на конус В16, используемый в шпинделе станков
        • В процессе эксплуатации патрона допускается радиальное биение 0,35 мм