Быстрозажимной патрон Jet 3-16 мм/В16, точность 0,35 мм
Арт. jet_910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.894
- Быстрозажимной патрон JET 16 мм/В16 точностью 0,35 мм представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для выполнения сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано для быстрой, надежной и жесткой фиксации режущих инструментов, сверл с цилиндрической хвостовой частью.
Преимущества
- В оснастку устанавливаются инструменты и сверла диаметром в диапазоне 3-16 мм, обеспечивающие высокую точность обработки
- Оснастка имеет зажимной механизм и посадку на конус В16, используемый в шпинделе станков
- В процессе эксплуатации патрона допускается радиальное биение 0,35 мм