Преимущества

Посадочный конус В18

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 3-16 мм

Выполнен из прочной, закаленной стали

Имеет длительный срок эксплуатации

Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18 подходит для сверлильных станков компании FLOTT. Предназначен для зажима режущего инструмента при выполнении обработки, требующей повышенной точности.