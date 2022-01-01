Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
    Арт. jet_17177
    Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
    Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
      Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
      Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18

      Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17177

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18 подходит для сверлильных станков компании FLOTT. Предназначен для зажима режущего инструмента при выполнении обработки, требующей повышенной точности.

        Преимущества

        • Посадочный конус В18
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы
        • Диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 3-16 мм
        • Выполнен из прочной, закаленной стали
        • Имеет длительный срок эксплуатации