Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18
Арт. jet_17177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 3-16 мм/B18 подходит для сверлильных станков компании FLOTT. Предназначен для зажима режущего инструмента при выполнении обработки, требующей повышенной точности.
Преимущества
- Посадочный конус В18
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы
- Диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 3-16 мм
- Выполнен из прочной, закаленной стали
- Имеет длительный срок эксплуатации