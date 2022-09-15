Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
Арт. Х21203167
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|35
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Габариты, мм
|600x470x415
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|2.6
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Французский бензогенератор Caiman Expert 3010X удовлетворит запросы самого требовательного мастера и владельца частного хозяйства. Мощный (5,7 л.с.) четырехтактный мотор японского производства Subаru SP170 с воздушным охлаждением обеспечивает высокую производительность бензогенератора Caiman Expert 3010X. Бензогенератор Caiman Expert 3010X работает в паре с силовой установкой MeccAlte S15W производства Италии. Силовая установка не нуждается в дополнительном сервисе из-за того, что у нее нет щеток и скользящих контактов. Бензогенератор Caiman Expert 3010X укомплектован двумя влагоизолированными розетками SHUKO, 10A, 220V, 50Hz.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Subаru EX17 (Япония)
- Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость.
- Силовая установка
- Двухполюсная бесщеточная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов
- Компании Mecc Alte и NSM - это лидирующие производители генераторных блоков, выпускающие устройства высокой надежности, обладающие многолетним опытом работы в создании электрических устройств. На производствах используется ультрасовременное оборудование, а также 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждой единицы оборудования в конце производственного цикла
- 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
- Металлическая рама с антивибрационным креплением
- Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
- Специальная система фильтрации
- Позволяет использовать генератор в пыльных условиях
- Автоматическая система остановки
- Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки