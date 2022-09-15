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Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
4.0
1
63 000 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
    Арт. Х21203167
    4.0
    1
    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х
    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х

    Бензиновый генератор Caiman eхpert 3010Х

    63 000 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 22 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 660 ₽
    • Доставка завтра или позже, 550 ₽
    Арт. Х21203167
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Caiman
    Вес, кг
    		35
    Габариты, мм
    		600x470x415
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		2.6
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    63 000 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 22 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 660 ₽
    • Доставка завтра или позже, 550 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Французский бензогенератор Caiman Expert 3010X удовлетворит запросы самого требовательного мастера и владельца частного хозяйства. Мощный (5,7 л.с.) четырехтактный мотор японского производства Subаru SP170 с воздушным охлаждением обеспечивает высокую производительность бензогенератора Caiman Expert 3010X. Бензогенератор Caiman Expert 3010X работает в паре с силовой установкой MeccAlte S15W производства Италии. Силовая установка не нуждается в дополнительном сервисе из-за того, что у нее нет щеток и скользящих контактов. Бензогенератор Caiman Expert 3010X укомплектован двумя влагоизолированными розетками SHUKO, 10A, 220V, 50Hz. 

      Преимущества

      • Четырехтактный двигатель Subаru EX17 (Япония)
      • Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость.
      • Силовая установка 
      • Двухполюсная бесщеточная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов
      • Компании Mecc Alte и NSM - это лидирующие производители генераторных блоков, выпускающие устройства высокой надежности, обладающие многолетним опытом работы в создании электрических устройств. На производствах используется ультрасовременное оборудование, а также 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждой единицы оборудования в конце производственного цикла
      • 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
      • Металлическая рама с антивибрационным креплением 
      • Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
      • Специальная система фильтрации 
      • Позволяет использовать генератор в пыльных условиях
      • Автоматическая система остановки
      • Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки