Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900

Преимущества

Профессиональный высокопроизводительный японский двигатель

Инновационная система наддува Tornado

Профессиональная система виброизоляции

Инновационная конструкция турбины

Воздушный фильтр автомобильного типа

Регулируемая универсальная рукоятка

Регулируемая воздуходувная труба

Плоская устойчивая конструкция рамы

Стандартная насадка в комплекте

Профессиональная ранцевая воздуходувка с инновационной системой наддува Caiman Tornado PB900 - мощный высокопроизводительный аппарат для уборки больших территорий: парков, улиц, стадионов. Это первая в мире модель с производительностью более 1700 кубометров в час (с воздуходувной трубой и насадкой Tornado).