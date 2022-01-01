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Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900
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Воздуходувки
    Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900
    Арт. О00000031390
    Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900

      Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031390

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Особенности
      		регулировка воздушного потока
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная ранцевая воздуходувка с инновационной системой наддува Caiman Tornado PB900 - мощный высокопроизводительный аппарат для уборки больших территорий: парков, улиц, стадионов. Это первая в мире модель с производительностью более 1700 кубометров в час (с воздуходувной трубой и насадкой Tornado).

        Преимущества

        • Профессиональный высокопроизводительный японский двигатель
        • Инновационная система наддува Tornado
        • Профессиональная система виброизоляции
        • Инновационная конструкция турбины
        • Воздушный фильтр автомобильного типа
        • Регулируемая универсальная рукоятка
        • Регулируемая воздуходувная труба
        • Плоская устойчивая конструкция рамы
        • Стандартная насадка в комплекте