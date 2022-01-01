Бензиновая воздуходувка ранцевая Caiman PB900
Арт. О00000031390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Особенности
|регулировка воздушного потока
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Цвет
|черный
- Профессиональная ранцевая воздуходувка с инновационной системой наддува Caiman Tornado PB900 - мощный высокопроизводительный аппарат для уборки больших территорий: парков, улиц, стадионов. Это первая в мире модель с производительностью более 1700 кубометров в час (с воздуходувной трубой и насадкой Tornado).
Преимущества
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Профессиональный высокопроизводительный японский двигатель
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Инновационная система наддува Tornado
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Профессиональная система виброизоляции
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Инновационная конструкция турбины
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Воздушный фильтр автомобильного типа
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Регулируемая универсальная рукоятка
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Регулируемая воздуходувная труба
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Плоская устойчивая конструкция рамы
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Стандартная насадка в комплекте
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