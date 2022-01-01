Газонокосильная машина Caiman Rapido Eco 2WD, 16 л.с.

Преимущества

Одноцилиндровый бензиновый двигатель Caiman Green Engine 452CC. Надежный двигатель с двухступенчатой системой фильтрации воздуха соответствует евростандарту по уровню выбросов Stage V

Гидростатическая трансмиссия Hydro Gear T3A. Профессиональная трансмиссия дает возможность не только легко управлять машиной (без постоянного переключения передач), но и решать трудные задачи (например, работать на сложных по ландшафту участках)

Травосборник 300 литров со звуковым сигналом о заполнении. Большой объем позволяет работать без частых остановок, экономя ваше время. Звуковой сигнал подскажет, когда бункер переполнен, и его необходимо опорожнить

Двухножевая режущая дека с «крылатыми» ножами и штуцером для подсоединения шланга. Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать высокую и мокрую траву и забрасывать ее в травосборник, максимально полно используя его объем. Фитинг позволяет подсоединить садовый шланг и промыть деку изнутри

6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм. Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора

Счетчик часов работы и интервалов обслуживания. Поможет вовремя провести очередное обслуживание машины, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах

Система защитного отключения двигателя и режущей деки. Если оператор встает с сидения, то двигатель и дека моментально останавливаются в целях безопасности

Галогеновые фары. Обеспечивают мощное и стабильное освещение в сумерках или условиях плохой видимости

Широкие колеса с дерновыми покрышками. Большая площадь касания снижает давление на грунт, а специальный мелкий рисунок протектора снижает риск повреждения деликатного газона

Садовый трактор Caiman Rapido Eco 2WD 92D предназначен для стрижки травы со сбором в бункер. Благодаря используемым технологиям, машина рассчитана на ежедневные нагрузки и использования на больших территориях (примерная площадь порядка 80 соток). Одноцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 16 л.с. обеспечивает высокую надежность и минимальное воздействие на окружающую среду.