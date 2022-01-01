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Газонокосильная машина Caiman Rapido Eco 2WD, 16 л.с.
440 000 ₽
Райдеры
    Газонокосильная машина Caiman Rapido Eco 2WD, 16 л.с.
    Арт. О00000027488
    Газонокосильная машина Caiman Rapido Eco 2WD, 16 л.с.

      Газонокосильная машина Caiman Rapido Eco 2WD, 16 л.с.

      440 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027488

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		300
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
      440 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый трактор Caiman Rapido Eco 2WD 92D предназначен для стрижки травы со сбором в бункер. Благодаря используемым технологиям, машина рассчитана на ежедневные нагрузки и использования на больших территориях (примерная площадь порядка 80 соток). Одноцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 16 л.с. обеспечивает высокую надежность и минимальное воздействие на окружающую среду.

        Преимущества

        • Одноцилиндровый бензиновый двигатель Caiman Green Engine 452CC. Надежный двигатель с двухступенчатой системой фильтрации воздуха соответствует евростандарту по уровню выбросов Stage V
        • Гидростатическая трансмиссия Hydro Gear T3A. Профессиональная трансмиссия дает возможность не только легко управлять машиной (без постоянного переключения передач), но и решать трудные задачи (например, работать на сложных по ландшафту участках)
        • Травосборник 300 литров со звуковым сигналом о заполнении. Большой объем позволяет работать без частых остановок, экономя ваше время. Звуковой сигнал подскажет, когда бункер переполнен, и его необходимо опорожнить
        • Двухножевая режущая дека с «крылатыми» ножами и штуцером для подсоединения шланга. Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать высокую и мокрую траву и забрасывать ее в травосборник, максимально полно используя его объем. Фитинг позволяет подсоединить садовый шланг и промыть деку изнутри
        • 6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм. Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора
        • Счетчик часов работы и интервалов обслуживания. Поможет вовремя провести очередное обслуживание машины, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах
        • Система защитного отключения двигателя и режущей деки. Если оператор встает с сидения, то двигатель и дека моментально останавливаются в целях безопасности
        • Галогеновые фары. Обеспечивают мощное и стабильное освещение в сумерках или условиях плохой видимости
        • Широкие колеса с дерновыми покрышками. Большая площадь касания снижает давление на грунт, а специальный мелкий рисунок протектора снижает риск повреждения деликатного газона