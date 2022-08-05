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Газонокосильная машина CAIMAN Rapido Eco 2WD SD 112D2C
5.0
1
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Райдеры
    Газонокосильная машина CAIMAN Rapido Eco 2WD SD 112D2C
    Арт. О00000030761
    5.0
    1
    Газонокосильная машина CAIMAN Rapido Eco 2WD SD 112D2C

      Газонокосильная машина CAIMAN Rapido Eco 2WD SD 112D2C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Минимальная высота скашивания, мм
      		300
      Максимальная высота скашивания, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Caiman Rapido 2WD SD 112D2C. Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido SD 2WD - это модель с боковым выбросом травы, предназначенная для ухода за большими площадями (порядка 80 соток) и ежедневной стрижки травы. Она является отличным инструментом для служб благоустройства и озеленения. Профессиональная гидростатическая трансмиссия с механической блокировкой дифференциала. Это улучшает управляемость и проходимость машины на склонах до 25", на скользких поверхностях (после дождя) и зимой при уборке снега.

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine LC2P77F 708CC - Надежный двухцилиндровый двигатель с чугунной гильзой цилиндра и двухступенчатой системой фильтрации воздуха предназначен для длительных режимов и непростых условий работы. Система смазки под давлением обеспечит уверенную работу трактора на склонах. Объем масла 2,0 л
        • Гидростатическая трансмиссия - Простое управление машиной, без необходимости постоянного переключения передач, подобно управлению автомобилем с автоматической коробкой
        • Режущая дека 112 см. с боковым выбросом - Ножи деки расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу, чтобы приподнимать траву и срезать ее максимально ровно, без пропусков
        • 6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм - Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора
        • Малый радиус поворота – всего 61 см. Такая особенность позволяет работать вплотную к различным объектам, маневрировать среди деревьев или ландшафтных объектов, снижая объем ручной стрижки в труднодоступных местах
        • Счетчик часов работы и интервалов обслуживания - Поможет вовремя провести очередное обслуживание трактора, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах