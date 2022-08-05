Газонокосильная машина CAIMAN Rapido Eco 2WD SD 112D2C

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine LC2P77F 708CC - Надежный двухцилиндровый двигатель с чугунной гильзой цилиндра и двухступенчатой системой фильтрации воздуха предназначен для длительных режимов и непростых условий работы. Система смазки под давлением обеспечит уверенную работу трактора на склонах. Объем масла 2,0 л

Гидростатическая трансмиссия - Простое управление машиной, без необходимости постоянного переключения передач, подобно управлению автомобилем с автоматической коробкой

Режущая дека 112 см. с боковым выбросом - Ножи деки расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу, чтобы приподнимать траву и срезать ее максимально ровно, без пропусков

6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм - Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора

Малый радиус поворота – всего 61 см. Такая особенность позволяет работать вплотную к различным объектам, маневрировать среди деревьев или ландшафтных объектов, снижая объем ручной стрижки в труднодоступных местах

Счетчик часов работы и интервалов обслуживания - Поможет вовремя провести очередное обслуживание трактора, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах

Садовый трактор Caiman Rapido 2WD SD 112D2C. Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido SD 2WD - это модель с боковым выбросом травы, предназначенная для ухода за большими площадями (порядка 80 соток) и ежедневной стрижки травы. Она является отличным инструментом для служб благоустройства и озеленения. Профессиональная гидростатическая трансмиссия с механической блокировкой дифференциала. Это улучшает управляемость и проходимость машины на склонах до 25", на скользких поверхностях (после дождя) и зимой при уборке снега.