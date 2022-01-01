Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite
Арт. О00000017725
Характеристики
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Производитель
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Тип режущего элемента
|нож
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Большие задние колеса
|Да
- Инновационная интеллектуальная модель Caiman Tech X2 ELITE способна ухаживать за газоном площадью до 1000 кв.м., имеющим до 4 рабочих зон. Легкая и бесшумная футуристическая машина может создавать виртуальную карту газона, запоминать препятствия и место, в котором робот прервал работу из-за дождя или разрядки аккумулятора. Газонокосилкой можно управлять со смартфона из любой точки мира, видеть ее геолокацию в режиме реального времени.
Преимущества
- Литий-ионный аккумулятор 2,5Ач - 25,9V
- Высокоэффективные бесщеточные моторы
- Материнская плата последнего поколения
- Резиновые колеса большой ширины с эффективным протектором
- Bluetooth
- Экономичный режим работы
- Уход за 4 различными рабочими зонами
- Сенсорная панель управления с LED
- Уникальный нож с 4 лезвиями
- Автоматический способ подзарядки
- Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки)
- Полноценный бампер с датчиком удара
- Датчик подъема