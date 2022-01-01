Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite
Найти аналог
Роботы-газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite
    Арт. О00000017725
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite

    Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. О00000017725

    Характеристики

    Производитель
    		Caiman
    Емкость аккумулятора, Ач
    		2.5
    Тип аккумулятора
    		Li-ion
    Тип режущего элемента
    		нож
    Большие задние колеса
    		Да
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Инновационная интеллектуальная модель Caiman Tech X2 ELITE способна ухаживать за газоном площадью до 1000 кв.м., имеющим до 4 рабочих зон. Легкая и бесшумная футуристическая машина может создавать виртуальную карту газона, запоминать препятствия и место, в котором робот прервал работу из-за дождя или разрядки аккумулятора. Газонокосилкой можно управлять со смартфона из любой точки мира, видеть ее геолокацию в режиме реального времени.

      Преимущества

      • Литий-ионный аккумулятор 2,5Ач - 25,9V
      • Высокоэффективные бесщеточные моторы
      • Материнская плата последнего поколения
      • Резиновые колеса большой ширины с эффективным протектором
      • Bluetooth
      • Экономичный режим работы
      • Уход за 4 различными рабочими зонами
      • Сенсорная панель управления с LED
      • Уникальный нож с 4 лезвиями
      • Автоматический способ подзарядки
      • Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки)
      • Полноценный бампер с датчиком удара
      • Датчик подъема