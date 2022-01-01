Аккумуляторная газонокосилка-робот Caiman Tech X2 Elite

Преимущества

Литий-ионный аккумулятор 2,5Ач - 25,9V

Высокоэффективные бесщеточные моторы

Материнская плата последнего поколения

Резиновые колеса большой ширины с эффективным протектором

Bluetooth

Экономичный режим работы

Уход за 4 различными рабочими зонами

Сенсорная панель управления с LED

Уникальный нож с 4 лезвиями

Автоматический способ подзарядки

Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки)

Полноценный бампер с датчиком удара

Датчик подъема

Инновационная интеллектуальная модель Caiman Tech X2 ELITE способна ухаживать за газоном площадью до 1000 кв.м., имеющим до 4 рабочих зон. Легкая и бесшумная футуристическая машина может создавать виртуальную карту газона, запоминать препятствия и место, в котором робот прервал работу из-за дождя или разрядки аккумулятора. Газонокосилкой можно управлять со смартфона из любой точки мира, видеть ее геолокацию в режиме реального времени.