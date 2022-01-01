Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302
Арт. О00000037199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1330x770x1040
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- Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED - профессиональный бензиновый агрегат с двигателем Subaru, оснащенный электростартером, системой управления одной рукой и подогревом рукояток. Данная модель выполнена в корпусе красного цвета.
Преимущества
- Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru SX 21 (Япония) - профессиональный двигатель со специальной конструкцией для длительной бесперебойной работы в особо тяжелых погодных условиях, имеет чугунную гильзу цилиндра, распредвал в головке блока цилиндра (OHC). Обладает самой высокой мощностью среди других моделей аналогичного объема
- Электростартер 230В - позволяет быстро произвести запуск двигателя без усилий при любой температуре
- Зубчатый шнек и крыльчатка из высококачественной стали - разработаны научно-техническим отделом Pubert, обеспечивают тщательное измельчение снеговых масс и максимальную производительность, не зависящую от типа снега (утрамбованный, рыхлый, мокрый)
- Выдвижные боковые ножи - способствуют разрушению сугробов высотой до 70 см
- Галогеновая фара - обеспечивает отличное освещение при работе в темное время суток
- Дистанционное управление дефлектором и желобом выброса - высота и направление выброса снега регулируются при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Дефлектор разворачивается на 200 градусов
- Система Free Hand - позволяет одной рукой управлять снегоуборщиком, а другой регулировать направление и дальность выброса снега
- Пневмоколеса 16" с агрессивным протектором X-Trac - обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью, с минимальной пробуксовкой, и легкость управления машиной
- Подогрев рукояток