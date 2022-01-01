Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302

Преимущества

Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru SX 21 (Япония) - профессиональный двигатель со специальной конструкцией для длительной бесперебойной работы в особо тяжелых погодных условиях, имеет чугунную гильзу цилиндра, распредвал в головке блока цилиндра (OHC). Обладает самой высокой мощностью среди других моделей аналогичного объема

Электростартер 230В - позволяет быстро произвести запуск двигателя без усилий при любой температуре

Зубчатый шнек и крыльчатка из высококачественной стали - разработаны научно-техническим отделом Pubert, обеспечивают тщательное измельчение снеговых масс и максимальную производительность, не зависящую от типа снега (утрамбованный, рыхлый, мокрый)

Выдвижные боковые ножи - способствуют разрушению сугробов высотой до 70 см

Галогеновая фара - обеспечивает отличное освещение при работе в темное время суток

Дистанционное управление дефлектором и желобом выброса - высота и направление выброса снега регулируются при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Дефлектор разворачивается на 200 градусов

Система Free Hand - позволяет одной рукой управлять снегоуборщиком, а другой регулировать направление и дальность выброса снега

Пневмоколеса 16" с агрессивным протектором X-Trac - обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью, с минимальной пробуксовкой, и легкость управления машиной

Подогрев рукояток

Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED - профессиональный бензиновый агрегат с двигателем Subaru, оснащенный электростартером, системой управления одной рукой и подогревом рукояток. Данная модель выполнена в корпусе красного цвета.