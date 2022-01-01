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Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302
    Арт. О00000037199
    Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302

      Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED 7500020302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000037199

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1330x770x1040
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto 24S RED - профессиональный бензиновый агрегат с двигателем Subaru, оснащенный электростартером, системой управления одной рукой и подогревом рукояток. Данная модель выполнена в корпусе красного цвета.

        Преимущества

        • Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru SX 21 (Япония) - профессиональный двигатель со специальной конструкцией для длительной бесперебойной работы в особо тяжелых погодных условиях, имеет чугунную гильзу цилиндра, распредвал в головке блока цилиндра (OHC). Обладает самой высокой мощностью среди других моделей аналогичного объема
        • Электростартер 230В - позволяет быстро произвести запуск двигателя без усилий при любой температуре
        • Зубчатый шнек и крыльчатка из высококачественной стали - разработаны научно-техническим отделом Pubert, обеспечивают тщательное измельчение снеговых масс и максимальную производительность, не зависящую от типа снега (утрамбованный, рыхлый, мокрый)
        • Выдвижные боковые ножи - способствуют разрушению сугробов высотой до 70 см
        • Галогеновая фара - обеспечивает отличное освещение при работе в темное время суток
        • Дистанционное управление дефлектором и желобом выброса - высота и направление выброса снега регулируются при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Дефлектор разворачивается на 200 градусов
        • Система Free Hand - позволяет одной рукой управлять снегоуборщиком, а другой регулировать направление и дальность выброса снега
        • Пневмоколеса 16" с агрессивным протектором X-Trac - обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью, с минимальной пробуксовкой, и легкость управления машиной
        • Подогрев рукояток