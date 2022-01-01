Комплект коаксиальный универсальный Camino антилед ф60/100
Арт. О00000014728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|6
- Комплект коаксиальный 60/100 мм алюминиевый универсальный. Предназначен для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Коаксиальный дымоход представляет собой трубу в трубе. По внутренней трубе отводятся продукты сгорания газа, а через пространство между внутренней и наружной трубами воздух с улицы подается в камеру сгорания котла. Выполнен из технического алюминия с легирующими элементами. Для установки на модели котла Navien Deluxe и Deluxe Plus необходимо дополнительно приобрести TR.6075, NAVIEN адаптер дымохода муфта Ø60/75
Преимущества
- Защита от обледенения, благодаря применению современных пластиковых материалов
- Полное отсутствие коррозии
- Препятствие образования конденсата
- Легкость монтажа