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Комплект коаксиальный универсальный Camino антилед ф60/100
Найти аналог
Коаксиальный дымоход
    Комплект коаксиальный универсальный Camino антилед ф60/100
    Арт. О00000014728
    Комплект коаксиальный универсальный Camino антилед ф60/100

      Комплект коаксиальный универсальный Camino антилед ф60/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014728

      Характеристики

      Производитель
      		Camino
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект коаксиальный 60/100 мм алюминиевый универсальный. Предназначен для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Коаксиальный дымоход представляет собой трубу в трубе. По внутренней трубе отводятся продукты сгорания газа, а через пространство между внутренней и наружной трубами воздух с улицы подается в камеру сгорания котла. Выполнен из технического алюминия с легирующими элементами. Для установки на модели котла Navien Deluxe и Deluxe Plus необходимо дополнительно приобрести TR.6075, NAVIEN адаптер дымохода муфта Ø60/75

        Преимущества

        • Защита от обледенения, благодаря применению современных пластиковых материалов
        • Полное отсутствие коррозии
        • Препятствие образования конденсата
        • Легкость монтажа