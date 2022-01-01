Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм
Арт. X1305041785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|80
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Угол наклона, град
|90
- Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм – основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие, или повернуть дымоход в нужном направлении.
Преимущества
- Предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом 90°
- C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую
- Изготовлено из алюминия