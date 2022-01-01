Преимущества

Предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом 90°

C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую

Изготовлено из алюминия

Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм – основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие, или повернуть дымоход в нужном направлении.