Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм
770 ₽
Колена пластиковые для воздуховодов
    Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм
    Арт. X1305041785
    Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм

      Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1305041785

      Характеристики

      Производитель
      		Camino
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		80
      Угол наклона, град
      		90
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колено воздуховода Camino TR.8090F, 80 мм – основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие, или повернуть дымоход в нужном направлении.

        Преимущества

        • Предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом 90°
        • C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую
        • Изготовлено из алюминия