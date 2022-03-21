Преимущества

Изготовлена из жаропрочной стали

Имеет высокую антикоррозионную стойкость

применяемость к горелкам: Агни-03/07М, Агни-07М, Агни-12М, Агни-17М



Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм) - предназначена для зажима вольфрамовых электродов. Цанга для электрода обеспечивает надежную фиксацию электрода в сопле горелки. Режим работы: Аргонодуговая сварка (TIG). Конструктивно цанга выглядит как усеченный конус с отверстием необходимой конфигурации. Вдоль образующих конуса сделаны пропилы. При зажиме - в отверстие цанги вставляется предмет, патрон закручивается, цанга зажимает предмет.