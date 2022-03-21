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Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм)
5.0
2
370 ₽
Цанги
    Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм)
    Арт. 709153
    5.0
    2
    Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм)

      Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 709153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		2
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга Агни 505 СВ000003106-2 А-7322.505 (2 мм) - предназначена для зажима вольфрамовых электродов. Цанга для электрода обеспечивает надежную фиксацию электрода в сопле горелки. Режим работы: Аргонодуговая сварка (TIG). Конструктивно цанга выглядит как усеченный конус с отверстием необходимой конфигурации. Вдоль образующих конуса сделаны пропилы. При зажиме - в отверстие цанги вставляется предмет, патрон закручивается, цанга зажимает предмет.

        Преимущества

        • Изготовлена из жаропрочной стали
        • Имеет высокую антикоррозионную стойкость
        • применяемость к горелкам: Агни-03/07М, Агни-07М, Агни-12М, Агни-17М