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Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4
5.0
2
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Цанги
    Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4
    Арт. 709155
    5.0
    2
    Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4

      Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 4.0 мм