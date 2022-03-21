Преимущества

Предназначена для зажима вольфрамовых электродов

Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)

Диаметр электрода - 4.0 мм



Цанга 4.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-4 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.