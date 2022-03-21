Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")

Преимущества

Предназначен для соединения с резьбовыми кранами

Легко устанавливается

Материал: хромированная латунь CW617N

Диаметр выхода: 1/2"

Диаметр цанги: М10

Соединение: цанга/внутренняя резьба

Цанга Remer 125FRR - предназначена, для соединения трубок диаметром 10 мм с резьбовым соединением в системах горячего и холодного водоснабжения.