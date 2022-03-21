Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")
Арт. X169138209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|соединитель
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Наличие резьбы
|Да
- Цанга Remer 125FRR - предназначена, для соединения трубок диаметром 10 мм с резьбовым соединением в системах горячего и холодного водоснабжения.
Преимущества
- Предназначен для соединения с резьбовыми кранами
- Легко устанавливается
- Материал: хромированная латунь CW617N
- Диаметр выхода: 1/2"
- Диаметр цанги: М10
- Соединение: цанга/внутренняя резьба