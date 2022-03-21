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Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")
    Арт. X169138209
    5.0
    2
    Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")

      Цанга Remer 125FRR (внутренняя, 10 мм, 1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remer
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		соединитель
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга Remer 125FRR - предназначена, для соединения трубок диаметром 10 мм с резьбовым соединением в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Предназначен для соединения с резьбовыми кранами
        • Легко устанавливается
        • Материал: хромированная латунь CW617N
        • Диаметр выхода: 1/2"
        • Диаметр цанги: М10
        • Соединение: цанга/внутренняя резьба