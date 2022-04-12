Цанга TBi SR17/SR18 402P170506 (2x50 мм)
Арт. X4330329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|цанга
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Диаметр электрода, мм
|2
- Цанга TBi 402P170506 (2x50 мм, SR17/18/26) - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.
Преимущества
- Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Диаметр электрода - 2.0 мм
- Длина - 50 мм