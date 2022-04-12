Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 (TS 9-20-24-25)

Преимущества

Предназначена для зажима вольфрамовых электродов

Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)

Диаметр электрода - 1.6 мм

Длина - 25 мм

Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 - предназначена для удержания и плотной фиксации вольфрамового электрода в горелках TS 9, TS 20, TS 25, их модификациях и аналогах.