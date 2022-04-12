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Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 (TS 9-20-24-25)
5.0
2
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Цанги
    Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 (TS 9-20-24-25)
    Арт. X131104185
    5.0
    2
    Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 (TS 9-20-24-25)

      Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 (TS 9-20-24-25)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанга 1.6 мм IGU0008-16 Сварог 00000087319 - предназначена для удержания и плотной фиксации  вольфрамового электрода в горелках TS 9, TS 20, TS 25, их модификациях и аналогах.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 1.6 мм
        • Длина - 25 мм