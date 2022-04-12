Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 (TS 9-20-24-25)
Арт. X131104175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|цанга
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Диаметр электрода, мм
|3.2
- Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 - предназначена для удержания и плотной фиксации вольфрамового электрода в горелках TS 9, TS 20, TS 25, их модификациях и аналогах.
Преимущества
- Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Диаметр электрода - 3.2 мм
- Длина - 25 мм