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Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 (TS 9-20-24-25)
4.5
2
70 ₽
Цанги
    Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 (TS 9-20-24-25)
    Арт. X131104175
    4.5
    2
    Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 (TS 9-20-24-25)

      Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 (TS 9-20-24-25)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131104175
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		3.2
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга 3.2 мм IGU0008-32 Сварог 00000087322 - предназначена для удержания и плотной фиксации  вольфрамового электрода в горелках TS 9, TS 20, TS 25, их модификациях и аналогах.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 3.2 мм
        • Длина - 25 мм