Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм

Преимущества

Патрон устанавливается в шпиндель станка на конус ISO 30

В комплекте с цанговым патроном идет набор из 12 цанг типа ER32

В набор входят цанги различного диаметра, в диапазоне 3-20 мм, рассчитанные на установку и фиксацию режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью

Поставляется в кейсе

Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/ER32, набор из 12 цанг типа ER32 представляют собой элементы основной оснастки для фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET. Цанговый патрон применяется для работы на универсальном станке JVM-836TS, обеспечивающем выполнение широкого спектра фрезерно-сверлильных работ.