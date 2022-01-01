Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
Арт. jet_950
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Диаметр патрона, мм
|20
|
Высота, мм
|77
- Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/ER32, набор из 12 цанг типа ER32 представляют собой элементы основной оснастки для фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET. Цанговый патрон применяется для работы на универсальном станке JVM-836TS, обеспечивающем выполнение широкого спектра фрезерно-сверлильных работ.
Преимущества
- Патрон устанавливается в шпиндель станка на конус ISO 30
- В комплекте с цанговым патроном идет набор из 12 цанг типа ER32
- В набор входят цанги различного диаметра, в диапазоне 3-20 мм, рассчитанные на установку и фиксацию режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
- Поставляется в кейсе