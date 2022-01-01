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Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
    Арт. jet_950
    Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
    Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
      Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
      Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм

      Цанговый патрон Jet ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_950

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		20
      Высота, мм
      		77
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 30/ER32, набор из 12 цанг типа ER32 представляют собой элементы основной оснастки для фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET. Цанговый патрон применяется для работы на универсальном станке JVM-836TS, обеспечивающем выполнение широкого спектра фрезерно-сверлильных работ.

        Преимущества

        • Патрон устанавливается в шпиндель станка на конус ISO 30
        • В комплекте с цанговым патроном идет набор из 12 цанг типа ER32
        • В набор входят цанги различного диаметра, в диапазоне 3-20 мм, рассчитанные на установку и фиксацию режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
        • Поставляется в кейсе