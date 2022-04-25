Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2
5.0
2
Найти аналог
Патроны и цанги для фрезерного станка
    Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2
    Арт. Х12403542
    5.0
    2
    Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2

      Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403542
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		набор цанг
      Вес, кг
      		1.4
      Длина, мм
      		170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор цанг Jet 50000027 - предназначен для фрезерных станков JMD-1 и JMD-2. В комплекте шесть цанг с конусом Морзе 2. С помощью затяжных винтов цанги жестко крепятся в шпинделе станка. Цанги обеспечивают быстрый зажим сверл за счет малого хода зажимной гайки. 

        Преимущества

        • Малый ход зажимной гайки позволяет осуществлять быстрый зажим режущих инструментов
        • Каждая цанга с конусом Морзе 2 с помощью зажимных винтов жестко фиксируется в шпинделе
        • Набор цанг с конусом Морзе 2 представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков марки JMD-1, JMD-X1, JMD-1L, JMD-2, JMD-16A, JMD-20LA и JMD-20LA DRO