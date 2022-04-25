Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2
Арт. Х12403542
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|набор цанг
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Вес, кг
|1.4
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Длина, мм
|170
Набор цанг Jet 50000027 - предназначен для фрезерных станков JMD-1 и JMD-2. В комплекте шесть цанг с конусом Морзе 2. С помощью затяжных винтов цанги жестко крепятся в шпинделе станка. Цанги обеспечивают быстрый зажим сверл за счет малого хода зажимной гайки.
Преимущества
- Малый ход зажимной гайки позволяет осуществлять быстрый зажим режущих инструментов
- Каждая цанга с конусом Морзе 2 с помощью зажимных винтов жестко фиксируется в шпинделе
- Набор цанг с конусом Морзе 2 представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильных станков марки JMD-1, JMD-X1, JMD-1L, JMD-2, JMD-16A, JMD-20LA и JMD-20LA DRO