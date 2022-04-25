Набор цанг Jet 50000027 для фрезерных станков JMD-1, JMD-2

Набор цанг Jet 50000027 - предназначен для фрезерных станков JMD-1 и JMD-2. В комплекте шесть цанг с конусом Морзе 2. С помощью затяжных винтов цанги жестко крепятся в шпинделе станка. Цанги обеспечивают быстрый зажим сверл за счет малого хода зажимной гайки.

Преимущества