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Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
5.0
2
Найти аналог
Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
    Арт. Х1240321924
    5.0
    2
    Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
    Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
    Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
    Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
      Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
      Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
      Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
      Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)

      Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240321924
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Родина бренда
      		Швейцария
      Высота, мм
      		60
      Ширина, мм
      		140
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон с цангами различного диаметра Jet JE50000093 - является универсальной дополнительной оснасткой, которой комплектуются токарные станки BD-8A, BD-9G, выпускаемые компанией JET.

        Преимущества

        • Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали и имеет надежную конструкцию, рассчитанную на быструю замену переходных цанг
        • Благодаря цанговому патрону с переходными цангами повышается производительность работ на токарном станке