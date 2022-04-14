Цанговый патрон с набором цанг Jet JE50000093 (4-16 мм)
Арт. Х1240321924
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швейцария
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Высота, мм
|60
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Ширина, мм
|140
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Длина, мм
|200
- Цанговый патрон с цангами различного диаметра Jet JE50000093 - является универсальной дополнительной оснасткой, которой комплектуются токарные станки BD-8A, BD-9G, выпускаемые компанией JET.
Преимущества
- Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали и имеет надежную конструкцию, рассчитанную на быструю замену переходных цанг
- Благодаря цанговому патрону с переходными цангами повышается производительность работ на токарном станке