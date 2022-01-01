Трап д/ванн гориз. ф50 2601 CAPRICORN

Преимущества

Эффективно отводит воду с поверхности помещений в канализационную систему

Надёжная конструкция, не требует обслуживания

Современная конструкция гарантирует эффективную пропускную способность воды

Мягко закрывающиеся края обеспечивают безопасность использования

Трап для ванн Capricorn является лучшей альтернативой традиционному сифону. Он прекрасно выполняет аналогичные функции, при том что отличается меньшими габаритами. Установка и подключение трапа занимают минимум времени, а его высокая надёжность позволяет использовать данное устройство очень долго.