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Трап д/ванн гориз. ф50 2601 CAPRICORN
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Сифоны для ванны
    Трап д/ванн гориз. ф50 2601 CAPRICORN
    Арт. X169252071018
    Трап д/ванн гориз. ф50 2601 CAPRICORN

      Трап д/ванн гориз. ф50 2601 CAPRICORN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169252071018

      Характеристики

      Производитель
      		Capricorn
      Страна производства
      		Польша
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		бежевый
      Диаметр подключения, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трап для ванн Capricorn является лучшей альтернативой традиционному сифону. Он прекрасно выполняет аналогичные функции, при том что отличается меньшими габаритами. Установка и подключение трапа занимают минимум времени, а его высокая надёжность позволяет использовать данное устройство очень долго.

        Преимущества

        • Эффективно отводит воду с поверхности помещений в канализационную систему
        • Надёжная конструкция, не требует обслуживания
        • Современная конструкция гарантирует эффективную пропускную способность воды
        • Мягко закрывающиеся края обеспечивают безопасность использования