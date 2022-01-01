Трап д/ванн гориз. ф110 2603 CAPRICORN
Арт. X169252071027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Польша
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|бежевый
- Трап для ванн Capricorn является лучшей альтернативой традиционному сифону. Он прекрасно выполняет аналогичные функции, при том что отличается меньшими габаритами. Установка и подключение трапа занимают минимум времени, а его высокая надёжность позволяет использовать данное устройство очень долго.
Преимущества
- Эффективно отводит воду с поверхности помещений в канализационную систему
- Надёжная конструкция, не требует обслуживания
- Современная конструкция гарантирует эффективную пропускную способность воды
- Мягко закрывающиеся края обеспечивают безопасность использования