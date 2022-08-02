Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя

Большой защитный кожух

Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента

Два режущих инструмента: леска и нож

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей

Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027 предназначена для скашивания молодой травы и кустарников. Укомплектована 2-х тактным двигателем с хромированным цилиндром. На одной рукоятке сосредоточены все органы управления для контроля над триммером. У инструмента имеется две режущие оснастки - это трехлопастной нож и триммерная леска. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора.