Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
Арт. О00000009133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|1.7
- Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027 предназначена для скашивания молодой травы и кустарников. Укомплектована 2-х тактным двигателем с хромированным цилиндром. На одной рукоятке сосредоточены все органы управления для контроля над триммером. У инструмента имеется две режущие оснастки - это трехлопастной нож и триммерная леска. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
- Большой защитный кожух
- Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
- Два режущих инструмента: леска и нож
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей