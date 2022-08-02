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Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
4.0
1
5 350 ₽
5 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    Арт. О00000009133
    4.0
    1
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
      Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
      Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
      Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
      Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43

      Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43

      • -640 ₽
      5 350 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009133
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Все характеристики
      • -640 ₽
      5 350 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027 предназначена для скашивания молодой травы и кустарников. Укомплектована 2-х тактным двигателем с хромированным цилиндром. На одной рукоятке сосредоточены все органы управления для контроля над триммером. У инструмента имеется две режущие оснастки - это трехлопастной нож и триммерная леска. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
        • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-43 01.001.00027
        • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
        • Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
        • Большой защитный кожух
        • Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
        • Два режущих инструмента: леска и нож
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей