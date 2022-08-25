Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л

Преимущества

Тормоз мгновенно останавливает цепь при нажатии на передний щиток. Предотвращает травмы при обратном ударе

Система Quick Start упрощает запуск двигателя. Бензопилу легко завести даже после долго простоя

Блокиратор курка старта защищает от непреднамеренного включения. Для запуска нужно сначала снять защиту, а затем зажать кнопку старта

Смазка цепи регулируется в зависимости от нагрузки. Удобно контролировать и экономить расхода масла

Антивибрационная система снижает тряску при работе. Защищает от синдрома «белых пальцев»

Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и не пропускает их в карбюратор. Продлевается срок службы бензопилы

Зубчатый упор облегчает работу и контроль над инструментом. Прижмите его к дереву, чтобы зафиксировать рез.

Обрезиненные рукоятки повышает удобство. Не скользят в ладонях и снижают нагрузку на руки

В комплект входит канистра Rezoil, 5 л - применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива

Бензопила Carver Promo PSG-45-1 – бензопила для распила деревьев, срезания веток, заготовки дров или распила строительных материалов. Мощность 2,4 л.с. Цепь из 64 звеньев. Пригодится для работ в саду, на даче или придомовой территории