Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
Арт. О00000032052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.8
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Carver Promo PSG-45-1 – бензопила для распила деревьев, срезания веток, заготовки дров или распила строительных материалов. Мощность 2,4 л.с. Цепь из 64 звеньев. Пригодится для работ в саду, на даче или придомовой территории
Преимущества
- Тормоз мгновенно останавливает цепь при нажатии на передний щиток. Предотвращает травмы при обратном ударе
- Система Quick Start упрощает запуск двигателя. Бензопилу легко завести даже после долго простоя
- Блокиратор курка старта защищает от непреднамеренного включения. Для запуска нужно сначала снять защиту, а затем зажать кнопку старта
- Смазка цепи регулируется в зависимости от нагрузки. Удобно контролировать и экономить расхода масла
- Антивибрационная система снижает тряску при работе. Защищает от синдрома «белых пальцев»
- Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и не пропускает их в карбюратор. Продлевается срок службы бензопилы
- Зубчатый упор облегчает работу и контроль над инструментом. Прижмите его к дереву, чтобы зафиксировать рез.
- Обрезиненные рукоятки повышает удобство. Не скользят в ладонях и снижают нагрузку на руки
- В комплект входит канистра Rezoil, 5 л - применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива