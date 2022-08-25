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Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Арт. О00000032052
    5.0
    1
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
    Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л
      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л

      Бензопила Carver Promo PSG-45-15 + канистра для топлива Rezoil, 5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032052
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Carver Promo PSG-45-1 – бензопила для распила деревьев, срезания веток, заготовки дров или распила строительных материалов. Мощность 2,4 л.с. Цепь из 64 звеньев. Пригодится для работ в саду, на даче или придомовой территории

        Преимущества

        • Тормоз мгновенно останавливает цепь при нажатии на передний щиток. Предотвращает травмы при обратном ударе
        • Система Quick Start упрощает запуск двигателя. Бензопилу легко завести даже после долго простоя
        • Блокиратор курка старта защищает от непреднамеренного включения. Для запуска нужно сначала снять защиту, а затем зажать кнопку старта
        • Смазка цепи регулируется в зависимости от нагрузки. Удобно контролировать и экономить расхода масла
        • Антивибрационная система снижает тряску при работе. Защищает от синдрома «белых пальцев»
        • Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и не пропускает их в карбюратор. Продлевается срок службы бензопилы
        • Зубчатый упор облегчает работу и контроль над инструментом. Прижмите его к дереву, чтобы зафиксировать рез.
        • Обрезиненные рукоятки повышает удобство. Не скользят в ладонях и снижают нагрузку на руки
        • В комплект входит канистра Rezoil, 5 л - применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива