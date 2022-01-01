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Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
5 599 ₽
5 670 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Арт. О00000031724
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007

Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007

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  • -71 ₽
5 599 ₽
5 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031724

Характеристики

Производитель
Carver
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -71 ₽
5 599 ₽
5 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007 предназначена для распила заготовок из дерева. Автоматическая смазка цепи обеспечивает плавный ход даже после долгого перерыва в использовании инструмента. Окно для контроля уровня масла позволяет своевременно менять для долгого срока службы. Благодаря автоматической блокировке кнопки "Пуск" оператор защищен от случайного включения

    Преимущества

    • Защита от случайного включения
    • Автоматический тормоз цепи
    • Окно для контроля уровня масла
    • Система автоматической смазки цепи
    • Небольшие размеры