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Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Арт. О00000031724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|52
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- Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007 предназначена для распила заготовок из дерева. Автоматическая смазка цепи обеспечивает плавный ход даже после долгого перерыва в использовании инструмента. Окно для контроля уровня масла позволяет своевременно менять для долгого срока службы. Благодаря автоматической блокировке кнопки "Пуск" оператор защищен от случайного включения
Преимущества
- Защита от случайного включения
- Автоматический тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи
- Небольшие размеры