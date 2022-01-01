Преимущества

Защита от случайного включения

Автоматический тормоз цепи

Окно для контроля уровня масла

Система автоматической смазки цепи

Небольшие размеры

Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007 предназначена для распила заготовок из дерева. Автоматическая смазка цепи обеспечивает плавный ход даже после долгого перерыва в использовании инструмента. Окно для контроля уровня масла позволяет своевременно менять для долгого срока службы. Благодаря автоматической блокировке кнопки "Пуск" оператор защищен от случайного включения