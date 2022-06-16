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Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
    Арт. О00000000017
    5.0
    2
    Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
    Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
    Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
    Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
      Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
      Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
      Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60
      Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60

      Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000000017
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборочная приставка СП-60 - это навесное оборудование для мотоблоков. Шнек данной приставки имеет зубчатую форму, что позволяет разбивать плотный, слежавшийся снег. Так же есть лопатка, при помощи которой можно очистить шнек и ротор. Вал вращается медленно с высоким крутящим моментом. Приводится в движение понижающим червячным редуктором. Шнек и лопасти ротора вращаются с разной скоростью. Шнек вращается с невысокой скоростью, разбивает снег и подводит его к ротору. Лопасти ротора вращаются с высокой скоростью и выбрасывают снег на расстояние до 15 метров. Снегоуборочная приставка предназначена для очистки необходимой территории от снега во дворах, а также с тротуаров.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Для удобства работы предусмотрено управление поворотом желоба непосредственно на руле
        • Высокая производительность работы данной снегоуборочной приставкой