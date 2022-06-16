Снегоуборочная приставка к мотоблоку Целина СП-60

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Для удобства работы предусмотрено управление поворотом желоба непосредственно на руле

Высокая производительность работы данной снегоуборочной приставкой



Снегоуборочная приставка СП-60 - это навесное оборудование для мотоблоков. Шнек данной приставки имеет зубчатую форму, что позволяет разбивать плотный, слежавшийся снег. Так же есть лопатка, при помощи которой можно очистить шнек и ротор. Вал вращается медленно с высоким крутящим моментом. Приводится в движение понижающим червячным редуктором. Шнек и лопасти ротора вращаются с разной скоростью. Шнек вращается с невысокой скоростью, разбивает снег и подводит его к ротору. Лопасти ротора вращаются с высокой скоростью и выбрасывают снег на расстояние до 15 метров. Снегоуборочная приставка предназначена для очистки необходимой территории от снега во дворах, а также с тротуаров.